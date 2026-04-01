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L'Histoire de la Passion du Seigneur

Palma luis La, Luis de La Palma

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Fut appelé le Livre d'Or. L'auteur nous conseille d'entrer à l'intérieur du Coeur de Notre-Seigneur pour y découvrir sa tristesse et ses angoisses mais aussi leurs causes et leurs motifs. L'Histoire de la Passion est une longue et émouvante prière de l'amour de Dieu. Il est rare de trouver dans un même ouvrage autant de sagesse et de simplicité. Il y a dans ce livre un fondement doctrinal profond et vrai mais qui, comme tout bon fondement, se voit à peine de l'extérieur. Tout est dit avec la fluidité et la spontanéité de celui qui parle avec un ami, et non avec la rigueur d'un traité de théologie.

Par Palma luis La, Luis de La Palma
Chez Le Laurier

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Auteur

Palma luis La, Luis de La Palma

Editeur

Le Laurier

Genre

Témoins

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L'Histoire de la Passion du Seigneur

Palma luis La, Luis de La Palma

Paru le 01/04/2026

255 pages

Le Laurier

16,00 €

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Scannez le code barre 9782864955948
9782864955948
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