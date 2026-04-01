L'Histoire de la Passion du Seigneur

Fut appelé le Livre d'Or. L'auteur nous conseille d'entrer à l'intérieur du Coeur de Notre-Seigneur pour y découvrir sa tristesse et ses angoisses mais aussi leurs causes et leurs motifs. L'Histoire de la Passion est une longue et émouvante prière de l'amour de Dieu. Il est rare de trouver dans un même ouvrage autant de sagesse et de simplicité. Il y a dans ce livre un fondement doctrinal profond et vrai mais qui, comme tout bon fondement, se voit à peine de l'extérieur. Tout est dit avec la fluidité et la spontanéité de celui qui parle avec un ami, et non avec la rigueur d'un traité de théologie.