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Amis pour la vie

Disney, Xxx

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Célèbre la magie de l'amitié aux côtés de tes personnages Disney préférés ! Plonge dans un univers plein de tendresse et pars pour des aventures inoubliables avec tes meilleurs amis ! Laisse parler ton imagination et sublime ces coloriages de mille couleurs ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNIS-TOI DE TES PLUS BELLES COULEURS pour donner vie à des personnages Disney adorables 3 - PROFITE D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Disney ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney de tous âge

Par Disney, Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Amis pour la vie

Disney, Xxx

Paru le 06/05/2026

80 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017378198
9782017378198
© Notice établie par ORB
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