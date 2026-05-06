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Poster Disney Raiponce

Jérémy Mariez

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Tu les as adorés en livre, les voilà en posters : replonge dans l'aventure des coloriages mystères en TRES grand format ! Installe-toi confortablement, sors tes plus beaux feutres ou crayons, suis le code couleur et redonne vie à la scène iconique des lanternes du chef-d'oeuvre Disney, Raiponce, illustrée par le talentueux Jérémy Mariez. La boîte contient : - Un poster mystère à colorier au format A2 (44, 6 x 59, 4 cm), roulé avec élastique - L'illustration colorisée du rendu final pour te guider dans ta réalisation - Et le nuancier complet pour choisir ta palette de couleurs - Un papier plus épais pour profiter pleinement de l'expérience (200grs)Un moment de détente créatif à savourer seul(e) ou à partager en famille avant d'exposer le résultat chez toi. A tes feutres, prêts, partez !

Par Jérémy Mariez
Chez Hachette

|

Auteur

Jérémy Mariez

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Poster Disney Raiponce

Jérémy Mariez

Paru le 13/05/2026

1 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017378129
9782017378129
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