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Le Xylophone magique

Ludo Studio Pty, Studios - ladybird books ltd Bbc

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Lancez-vous dans une folle partie de Xylophone Magique avec Bluey, Bingo et Bandit. ON NE BOUGE PLUS ! - Une histoire où retrouver l'humour et la tendresse de l'univers de Bluey - Un album sur le partage dans lequel on découvre que le jeu est bien plus amusant quand on fait chacun son tour... aux dépens du pauvre Bandit ! Résumé : Bluey et Bingo adorent jouer au Xylophone Magique avec Papa. Mais arriveront-elles à se le partager ? Dès 3 ans.

Par Ludo Studio Pty, Studios - ladybird books ltd Bbc
Chez Hachette

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Auteur

Ludo Studio Pty, Studios - ladybird books ltd Bbc

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Le Xylophone magique

Ludo Studio Pty, Studios - ladybird books ltd Bbc

Paru le 06/05/2026

24 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017376514
9782017376514
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