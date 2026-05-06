Le Xylophone magique

Lancez-vous dans une folle partie de Xylophone Magique avec Bluey, Bingo et Bandit. ON NE BOUGE PLUS ! - Une histoire où retrouver l'humour et la tendresse de l'univers de Bluey - Un album sur le partage dans lequel on découvre que le jeu est bien plus amusant quand on fait chacun son tour... aux dépens du pauvre Bandit ! Résumé : Bluey et Bingo adorent jouer au Xylophone Magique avec Papa. Mais arriveront-elles à se le partager ? Dès 3 ans.