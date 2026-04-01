Mes jeux de voiture

En voiture, dans le train, mais aussi dans la cour ou chez le médecin pour s'amuser et passer le temps intelligemment. Choisissez une fiche et jouez en famille au fil des kilomètres ! - Deux éventails à emporter partout avec du contenu ludique et varié, pensé pour toute la famille. Pour que le moindre voyage devienne source d'amusement ! - Des quiz, des devinettes, des blagues et des jeux inédits à réaliser à la fois en équipe, et d'autres pouvant être découverts en autonomie. - Des activités pensées pour être réalisées dans les transports, sans déranger le conducteur. Vous ne verrez plus les kilomètres passer !