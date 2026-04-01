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Mes jeux de voiture

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En voiture, dans le train, mais aussi dans la cour ou chez le médecin pour s'amuser et passer le temps intelligemment. Choisissez une fiche et jouez en famille au fil des kilomètres ! - Deux éventails à emporter partout avec du contenu ludique et varié, pensé pour toute la famille. Pour que le moindre voyage devienne source d'amusement ! - Des quiz, des devinettes, des blagues et des jeux inédits à réaliser à la fois en équipe, et d'autres pouvant être découverts en autonomie. - Des activités pensées pour être réalisées dans les transports, sans déranger le conducteur. Vous ne verrez plus les kilomètres passer !

Par Play Bac, Bac editions Play
Chez Play Bac

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Auteur

Play Bac, Bac editions Play

Editeur

Play Bac

Genre

Livres-jeux

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Mes jeux de voiture

Play Bac, Bac editions Play

Paru le 01/04/2026

114 pages

Play Bac

10,90 €

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Scannez le code barre 9782809694789
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