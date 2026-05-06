Cahier de vacances Gabby et la maison magique

Les Gabby Chats t'invitent à passer l'été avec eux dans ce cahier de vacances pour revoir de manière ludique les apprentissages de l'année de Petite Section ! Ce cahier vous propose : - Des doubles pages qui débutent par une mise en situation des personnages grâce à une image du dessin animé, pour introduire le thème des activités ; - Une question qui accompagne l'image d'entrée pour travailler le langage et le vocabulaire ; - Des activités ludiques et variées en lecture, graphisme et maths ; - Des doubles pages spéciales pour explorer le monde en compagnie d'un Gabby Chat dans la maison magique.