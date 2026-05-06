Pour comprendre Tout mon CE2

Tout ce qu'il faut savoir et savoir faire dans toutes les matières ! Une double page par notion, avec : · le cours, clair et complet, illustré par de nombreux exemples · un exercice corrigé pas à pas pour montrer à l'enfant comment bien appliquer le cours dans les exercices · de nombreux exercices progressifs pour s'entraîner En anglais : · les fichiers audios des mini-dialogues accessibles gratuitement par QR code EN PLUS ! En fin d'ouvrage : une frise historique et un planisphère + un aide-mémoire pour connaître les tables de multiplication et toutes les conjugaisons au programme Tous les corrigés détachables dans le Guide Parents