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La rancune des morts

Gilda Piersanti

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2014, Rome. Beatrice Valli, cantatrice au succès international, amorce le premier air d'Elektra, quand elle s'effondre sur scène. Sous les cris des spectateurs affolés, Beatrice se remémore l'année où tout a basculé, lorsque sa mère a été brutalement assassinée. 1994, Rome. Antonia Valli s'apprête à divorcer de Dino, le père de ses enfants, un célèbre écrivain. Mais le couple partage de lourds secrets qu'Antonia est bien décidée à révéler au grand public pour se venger de l'infidélité de Dino. Alors, quand on retrouve le corps d'Antonia lardé de cinquante-trois coups de couteau chez eux, tout l'accuse : a-t-il éliminé sa femme pour protéger sa réputation ?

Par Gilda Piersanti
Chez Editions du Masque

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Auteur

Gilda Piersanti

Editeur

Editions du Masque

Genre

Romans noirs

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La rancune des morts

Gilda Piersanti

Paru le 01/04/2026

280 pages

Editions du Masque

20,00 €

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Scannez le code barre 9782702452912
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