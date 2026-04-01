La rancune des morts

2014, Rome. Beatrice Valli, cantatrice au succès international, amorce le premier air d'Elektra, quand elle s'effondre sur scène. Sous les cris des spectateurs affolés, Beatrice se remémore l'année où tout a basculé, lorsque sa mère a été brutalement assassinée. 1994, Rome. Antonia Valli s'apprête à divorcer de Dino, le père de ses enfants, un célèbre écrivain. Mais le couple partage de lourds secrets qu'Antonia est bien décidée à révéler au grand public pour se venger de l'infidélité de Dino. Alors, quand on retrouve le corps d'Antonia lardé de cinquante-trois coups de couteau chez eux, tout l'accuse : a-t-il éliminé sa femme pour protéger sa réputation ?