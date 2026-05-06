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Académie Orange, nous voici !

Hachette Jeunesse, Pokémon company The

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De retour dans la région de Paldea, Liko, Rhod et Dot intègrent l'Académie Orange afin d'y suivre une formation spéciale : un entraînement Téracristal ! Pour parfaire leurs connaissances et tester leurs compétences, les jeunes Dresseurs se mesurent aux Champions d'Arène de la région. Mais deux élèves suspects ne tardent pas à se montrer... La série TV Pokémon Les Horizons adaptée en romans ! - Pour tous les fans de l'univers Pokémon - Les aventures de Liko et Rhod, dans le monde plein de mystères des Pokémon - Richement illustré par des images de la série TVDès 6 ans.

Par Hachette Jeunesse, Pokémon company The
Chez Hachette

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Auteur

Hachette Jeunesse, Pokémon company The

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

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Académie Orange, nous voici !

Hachette Jeunesse, Pokémon company The

Paru le 06/05/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017355311
9782017355311
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