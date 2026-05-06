Académie Orange, nous voici !

De retour dans la région de Paldea, Liko, Rhod et Dot intègrent l'Académie Orange afin d'y suivre une formation spéciale : un entraînement Téracristal ! Pour parfaire leurs connaissances et tester leurs compétences, les jeunes Dresseurs se mesurent aux Champions d'Arène de la région. Mais deux élèves suspects ne tardent pas à se montrer... La série TV Pokémon Les Horizons adaptée en romans ! - Pour tous les fans de l'univers Pokémon - Les aventures de Liko et Rhod, dans le monde plein de mystères des Pokémon - Richement illustré par des images de la série TVDès 6 ans.