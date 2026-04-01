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Mes recettes cosy - Ma cantine kawai

Marabout

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Avec Mes recettes cosy - Ma cantine kawaii, découvrez 35 recettes délicieuses, simples et pleines de charme, inspirées de l'univers réconfortant des petites cantines japonaises. Un livre gourmand et adorable, parfait pour tous ceux qui aiment la cuisine japonaise accessible et l'esthétique kawaii. Au programme : les incontournables que l'on adore partager ou savourer en solo - onigiri kimchi, gyozas, ramen miso & porc, mochi fraise, bubble tea matcha... Des recettes faciles et illustrées dans une ambiance douce, chaleureuse et pleine de magie japonaise. Et pour encore plus de créativité, le livre propose : - 1 restaurant japonais à décorer, - 1 planche de stickers pour personnaliser sa propre petite cantine kawaii. Un concept ludique, tendre et ultra gourmand, parfait pour toutes les envies de cuisine cosy, fun et japonaise.

Par Marabout
Chez Marabout

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Auteur

Marabout

Editeur

Marabout

Genre

Coloriages adultes

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Mes recettes cosy - Ma cantine kawai

Marabout

Paru le 08/04/2026

64 pages

Marabout

10,90 €

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Scannez le code barre 9782501201605
9782501201605
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