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Budapest 2026-2027 Guide Un Grand Week-end

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Vivez un séjour inoubliable à Budapest grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... - Des expériences uniques et des activités originales : s'offrir un travelling sur la ville à la tombée du jour, chiller dans un romkocsma (bar de ruines), apprendre à cuisiner une soupe de goulasch, assister à un concert à l'Opéra... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : nos spots les plus gourmands, les meilleurs dancefloors, nos bars de ruines préférés, le top de concept stores made in Budapest, nos idées cadeaux favorites... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant les visites culturelles, les jolies boutiques, les pauses dans un resto cosy ou en terrasse. - Et aussi : des excursions à Gödöllö pour découvrir le château baroque de l'impératrice Sissi et à Szentendre, pour flâner dans les rues bohèmes. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.

Par Collectif
Chez Hachette

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Auteur

Collectif

Editeur

Hachette

Genre

Guides pratiques

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Budapest 2026-2027 Guide Un Grand Week-end

Collectif

Paru le 13/05/2026

200 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017337881
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