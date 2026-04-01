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10 rituels pour apprendre à apprendre

Félicité de Carayon

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Comment aider son enfant à apprendre et aimer apprendre sans comprendre les leviers essentiels en jeu dans son développement cognitif et scolaire ? C'est tout le but de ce guide qui offre aux parents un éclairage simple sur la façon dont son enfant apprend, ainsi que des outils pratiques à mettre en place pour favoriser les apprentissages et le bien-être de son enfant entre 6 et 14 ans. à travers 10 rituels élaborés à partir des recherches en neurosciences les plus renommées, il permet aux parents de créer à la maison un environnement propice à l'apprentissage en renforçant ses cinq leviers essentiels : l'estime de soi, l'attention, la motivation, la maitrise de l'impulsivité et la valorisation de l'erreur. Pour que chaque parent se sente outillé et armé pour aider son enfant à prendre confiance en soi, développer son autonomie et son envie d'apprendre.

Par Félicité de Carayon
Chez Boleine

|

Auteur

Félicité de Carayon

Editeur

Boleine

Genre

Education de l'enfant

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10 rituels pour apprendre à apprendre

Félicité de Carayon

Paru le 01/04/2026

200 pages

Boleine

16,00 €

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