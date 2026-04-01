Ça dure une éternité et un jour c'est fini

Dans un monde où les frontières entre la vie et la mort se sont effacées, une femme sans nom se réveille dans un hôtel délabré. Privée de son bras gauche, cette narratrice est d'un genre particulier, et pour cause : c'est une zombie. Hantée par le souvenir d'une femme aimée jadis, entourée de morts-vivants amnésiques, elle tente de préserver l'éclat de ses souvenirs tandis que la faim - physique comme existentielle - la pousse vers ses propres limites. Guidée par un étrange corbeau, elle décide de se lancer dans un voyage à travers des paysages désolés, pour rejoindre un lieu mystérieux : un bord de mer où elle a autrefois vécu une histoire d'amour. Jusqu'où peut-on aller pour ne pas oublier ? Quand tout s'effrite, que reste-t-il de l'identité, du lien, de l'espoir ? La narratrice devra affronter ses vérités, alors que l'océan l'attend. Roman poétique et émouvant, Ca dure une éternité et un jour c'est fini a été la révélation américaine de l'année 2024. Anne de Marcken s'empare d'une figure culte de la pop culture - le zombie - pour en faire une métaphore boule versante de notre condition humaine et de notre résilience.