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Le Treizième Dieu

Jocabel Caballero

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L'Olympe et les Enfers tremblent devant la colère d'un dieu prêt à tout pour se venger de celle qu'il a aimée. Le treizième dieu, jadis honoré et respecté, a été banni de l'Olympe et jeté dans les abysses du Tartare. Pendant deux millénaires, son nom a sombré dans l'oubli, et la superstition du nombre 13 est née. Mais les chaînes des Enfers ne peuvent contenir éternellement une divinité assoiffée de vengeance. Le moment est venu pour Kratos de se libérer et se venger des dieux qui l'ont trahi. Sa première cible ? Celle qui l'a précipité dans l'obscurité : Artémis. Seulement, le monde a changé et les dieux avec lui. Certains Olympiens vivent aux côtés des hommes, les inventions humaines rythment la vie sur terre et les cités guerrières ne sont plus que des ruines. Artémis, elle-même, n'a plus rien de celle que Kratos a connue. Alors, quand le treizième dieu retrouve la déesse qui l'obsède, sa quête de réponse prend une tournure inattendue...

Par Jocabel Caballero
Chez Addictasy

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Auteur

Jocabel Caballero

Editeur

Addictasy

Genre

Fantasy

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Le Treizième Dieu

Jocabel Caballero

Paru le 01/04/2026

554 pages

Addictasy

8,90 €

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Scannez le code barre 9782487267282
9782487267282
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