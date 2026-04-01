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L'orgueil du dragon

Jeanne Arrow

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L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. L'ennemi n'est pas toujours celui que l'on croit... Trois grandes familles dresseuses de dragons se partagent le pouvoir depuis la nuit des temps dans le royaume de Rod. Mais le meurtre des souverains des territoires d'Alba et de Sandhya vient ternir un ciel déjà bien sombre entre ces maisons qui se déchirent depuis des siècles. Kami et Naï, enfants de clans opposés, ont à remplir leurs devoirs d'héritiers : venger leurs parents lâchement assassinés, conquérir leur dragon et prouver qu'ils méritent leur trône. Leur répulsion réciproque est aussi redoutable que leur attraction. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Un pas qui pourrait bien changer le cours de leur histoire et le destin de leur royaume. Parviendront-ils à se libérer de leur orgueil ? Ou succomberont-ils à l'appel de la vengeance ?

Par Jeanne Arrow
Chez Addictasy

|

Auteur

Jeanne Arrow

Editeur

Addictasy

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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L'orgueil du dragon

Jeanne Arrow

Paru le 01/04/2026

477 pages

Addictasy

19,90 €

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Scannez le code barre 9782487267244
9782487267244
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