Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le crépuscule des dieux

Patrice Duhamel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après des années de combat contre la maladie, Georges Pompidou et François Mitterrand n'avalent ni la force de présider ni le courage de démissionner. Quand la souffrance d'un président devient insupportable, quand l'épuisement brouille le jugement, quand les traitements altèrent le caractère, c'est l'Etat tout entier qui vacille. Chez un chef d'Etat, cette vérité devient un problème politique et institutionnel majeur. En 1955, les médecins de De Gaulle découvrent l'anévrisme qui le tuera. Le général ne le saura jamais. Le professeur Jean Bernard diagnostique la leucémie de Pompidou huit mois avant son élection. Le secret durera au-delà même de la mort du président. En 1981, Mitterrand apprend qu'un cancer métastasé lui laisse entre trois mois et deux ans à vivre. Il tiendra quatorze ans, au prix de douleurs parfois difficilement compatibles avec ses fonctions et de bulletins de santé mensongers. En 2005, un AVC change insidieusement la fin de la présidence Chirac. Grâce à un document saisissant, le journal de Jean Bernard, et à partir de nouveaux témoignages et d'archives rares, Patrice Duhamel retrace, dans une enquête inédite, ces drames intimes devenus mensonges d'Etat. Où s'arrête le secret médical quand il s'agit du chef des armées et du gardien de l'arme nucléaire ? Quand un président n'a plus la force de présider, qui doit le dire - et qui ose le faire ?

Par Patrice Duhamel
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Patrice Duhamel

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Sciences politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le crépuscule des dieux par Patrice Duhamel

Commenter ce livre

 

Le crépuscule des dieux

Patrice Duhamel

Paru le 05/05/2026

223 pages

Editions de l'Observatoire

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032939284
9791032939284
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.