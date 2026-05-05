Le crépuscule des dieux

Après des années de combat contre la maladie, Georges Pompidou et François Mitterrand n'avalent ni la force de présider ni le courage de démissionner. Quand la souffrance d'un président devient insupportable, quand l'épuisement brouille le jugement, quand les traitements altèrent le caractère, c'est l'Etat tout entier qui vacille. Chez un chef d'Etat, cette vérité devient un problème politique et institutionnel majeur. En 1955, les médecins de De Gaulle découvrent l'anévrisme qui le tuera. Le général ne le saura jamais. Le professeur Jean Bernard diagnostique la leucémie de Pompidou huit mois avant son élection. Le secret durera au-delà même de la mort du président. En 1981, Mitterrand apprend qu'un cancer métastasé lui laisse entre trois mois et deux ans à vivre. Il tiendra quatorze ans, au prix de douleurs parfois difficilement compatibles avec ses fonctions et de bulletins de santé mensongers. En 2005, un AVC change insidieusement la fin de la présidence Chirac. Grâce à un document saisissant, le journal de Jean Bernard, et à partir de nouveaux témoignages et d'archives rares, Patrice Duhamel retrace, dans une enquête inédite, ces drames intimes devenus mensonges d'Etat. Où s'arrête le secret médical quand il s'agit du chef des armées et du gardien de l'arme nucléaire ? Quand un président n'a plus la force de présider, qui doit le dire - et qui ose le faire ?