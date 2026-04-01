Tous les nageurs de D1 sont faits dans le même moule. Très grands. Très musclés. Souvent très beaux gosses. Epaules larges, torse élancé, longs bras. Ce n'est pas à cause de son physique que mon cerveau s'affole. Je suis physiologiquement incapable de produire un sourire. Parésie temporaire du nerf facial. Peu importe, car lui non plus ne sourit pas. Que fait-il, pieds nus, dans le jardin de mon entraîneur ? Et pourquoi me regarde-t-il comme ça ? Scarlett Vandermeer nage à contre-courant. Plongeuse dans l'équipe universitaire de Stanford, à peine remise d'une grave blessure, elle se concentre sur le concours d'entrée en fac de médecine. Elle n'a absolument pas le temps d'être en couple. Capitaine de l'équipe de natation, Lukas collectionne les médailles et pulvérise les records. Lui non plus n'a pas le temps pour les distractions. Le soir où elle le plaque, son ex a une illumination : puisque lui et Scarlett aiment les jeux de domination, ils devraient coucher ensemble ! D'abord sceptiques, ils finissent par se jeter à l'eau, se promettant qu'entre eux il n'y a que du sexe. Mais, à l'approche de compétitions importantes, se pose la question fatidique - qui montera sur la première marche du podium : leur carrière ou leur relation ? Le phénomène TikTok ! Le phénomène Goodreads ! Best-seller du New York Times ! "Féministes scientifiques, unissez-vous ! Vous ferez trembler le monde ! " Elena Armas, autrice de The Spanish Love Deception