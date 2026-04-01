Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Ours

Marian Engel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lou, archiviste à Toronto, mène une vie morne et solitaire. Alors, quand son directeur l'envoie sur une île reculée au nord de l'Ontario pour dresser l'inventaire d'une bibliothèque, cette mission sonne comme une promesse de liberté. Bien vite, l'île Cary et sa somptueuse demeure à l'abri des regards gagnent son coeur de citadine. Mais Lou n'est pas au bout de ses surprises : la maison est aussi celle d'un ours, laissé là par son dernier occupant. Au fil des jours, Lou va apprendre à vivre aux côtés du plantigrade, qui se révélera être bien plus qu'un simple compagnon... Lorsque cette fable féministe - hautement réaliste - fut publiée pour la première fois au Canada en 1976, son succès fut à la mesure du scandale qu'il provoqua. Dans cette ode troublante à l'émancipation des femmes, Marian Engel nous laisse entendre que la relation que nous tissons avec les animaux a aussi beaucoup à nous dire sur nos propres désirs.

Par Marian Engel
Chez Cambourakis

|

Auteur

Marian Engel

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ours par Marian Engel

Commenter ce livre

 

Ours

Marian Engel trad. Géraldine Chognard

Paru le 01/04/2026

232 pages

Cambourakis

10,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386691478
9782386691478
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.