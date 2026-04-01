Lou, archiviste à Toronto, mène une vie morne et solitaire. Alors, quand son directeur l'envoie sur une île reculée au nord de l'Ontario pour dresser l'inventaire d'une bibliothèque, cette mission sonne comme une promesse de liberté. Bien vite, l'île Cary et sa somptueuse demeure à l'abri des regards gagnent son coeur de citadine. Mais Lou n'est pas au bout de ses surprises : la maison est aussi celle d'un ours, laissé là par son dernier occupant. Au fil des jours, Lou va apprendre à vivre aux côtés du plantigrade, qui se révélera être bien plus qu'un simple compagnon... Lorsque cette fable féministe - hautement réaliste - fut publiée pour la première fois au Canada en 1976, son succès fut à la mesure du scandale qu'il provoqua. Dans cette ode troublante à l'émancipation des femmes, Marian Engel nous laisse entendre que la relation que nous tissons avec les animaux a aussi beaucoup à nous dire sur nos propres désirs.