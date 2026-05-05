Les Chroniques de Winchester - Royally fake

Quand faux-semblants, scandales et attirance interdite se mêlent aux exigences implacables de la couronne britannique. Régulièrement la cible des médias et des réseaux sociaux pour ses frasques, le prince Lewis Winchester a l'habitude de provoquer la consternation dans sa famille si parfaite ainsi qu'auprès du peuple britannique. Sauf que cette fois-ci, il est allé trop loin. Tatouages et beuveries, passe encore, mais afficher ses pratiques sexuelles, c'est la ligne rouge. Ne pouvant renoncer à son confort malgré son envie dévorante de tout envoyer valser dans ce palais de faux-semblants, Lewis accepte le plan élaboré par Sa Majesté le roi pour redorer son image : jouer la comédie du parfait amour tout un été au côté d'une jeune et ambitieuse aristocrate, Victoria Wakefield. Le contrat est signé. Le décor est posé. Les règles sont énoncées. Il n'y a plus qu'à jouer. Et si cet été promet d'être d'un ennui mortel, leur passion commune pour la musique pourrait bien faire vaciller leurs certitudes.