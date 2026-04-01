Les armoires vides

Dora Rosário est une femme " sans âge et sans solution ", le corps drapé depuis dix longues années dans le vêtement du deuil de son mari, dont elle cultive religieusement la mémoire. Mais une révélation de sa belle-mère vient soudain ternir ce souvenir trop brillant : avant son décès, Duarte avait l'intention de la quitter pour une autre. Cet aveu est source de renaissance pour Dora, dès lors prête à se lancer les yeux fermés dans tout ce que la vie aura à lui offrir - en l'occurrence, une aventure aux conséquences désastreuses avec l'amant de son amie Manuela, qui, quant à elle, aurait préféré ne pas figurer dans cette histoire. C'est parfois avec une certaine cruauté que Maria Judite de Carvalho livre ses personnages à leur implacable destin, mais, dans ces portraits de femmes privées de véritables choix dans un monde régi par les désirs masculins, transparaît surtout une infinie tendresse.