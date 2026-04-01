Recueil de pensées et réflexions

Comme tout le monde, Maurice Berton court après le temps : les obligations, les imprévus, les urgences qui se bousculent... et cette question qui insiste, au milieu du bruit : trouvera-t-il seulement l'espace d'être heureux ? Alors il s'arrête, observe, reprend son souffle. Il interroge la plénitude, la foi, l'amour, la nostalgie, la peur, la violence et l'indifférence qui gagnent les rues comme les coeurs. Il regarde aussi la Martinique, ses traditions qu'on oublie et ce qui ne se transmet plus. Entre hommages et cris d'alarme, ses pensées cherchent une boussole simple : mieux vivre, mieux se tenir debout, et garder une part d'espérance dans un monde qui vacille. Dans ce recueil de pensées et de réflexions, l'auteur mêle méditations, textes courts et hommages, et propose une traversée lucide du quotidien, de la société et des valeurs, avec l'envie de raviver ce qui relie et de rappeler l'essentiel.