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Grands treks suisses

Pierre Pauquay

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Pierre Pauquay est un amoureux de la montagne. Dès que l'occasion se présente, il quitte son pays natal, la Belgique, un appareil photo a la main. Les lumières exceptionnelles et les fortes émotions visuelles ressenties dans le massif alpin sont incomparables. Journaliste dans le milieu de la randonnée pédestre et du vélo depuis trente-cinq ans et amateur d'itinérances en montagne, il aime partager ses récits et contribue à plusieurs magazines. Chez Helvetiq, il est l'auteur de Vélo Bière en Belgique et de Vélo Bière Alpes et Jura.

Par Pierre Pauquay
Chez Helvetiq

|

Auteur

Pierre Pauquay

Editeur

Helvetiq

Genre

Suisse

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Grands treks suisses

Pierre Pauquay

Paru le 05/05/2026

232 pages

Helvetiq

29,00 €

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