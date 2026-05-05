Grands treks suisses

Pierre Pauquay est un amoureux de la montagne. Dès que l'occasion se présente, il quitte son pays natal, la Belgique, un appareil photo a la main. Les lumières exceptionnelles et les fortes émotions visuelles ressenties dans le massif alpin sont incomparables. Journaliste dans le milieu de la randonnée pédestre et du vélo depuis trente-cinq ans et amateur d'itinérances en montagne, il aime partager ses récits et contribue à plusieurs magazines. Chez Helvetiq, il est l'auteur de Vélo Bière en Belgique et de Vélo Bière Alpes et Jura.