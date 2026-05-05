Anglais CE2 Mon prof à la maison

Un cahier d'exercices d'anglais à destination des élèves de CE2 pour réviser l'ensemble du programme à la maison. Un outil essentiel pour consolider les notions-clés du programme d'anglais ! Conçu par un enseignant, ce cahier d'exercices offre un support complet pour s'entraîner, consolider les notions vues en classe, et réviser le programme d'anglais à la maison. Pour chaque leçon, " un professeur particulier " accompagne l'enfant et lui prodigue conseils et astuces afin d'assurer sa réussite. En fin d'ouvrage, des pages consacrées à la civilisation anglophone et des mémos offrent un appui supplémentaire pour l'aider à renforcer ses compétences et retenir les points essentiels. - des mémos et des conseils pour progresser - des évaluations pour faire le point - des corrigés détachables - des pistes audio pour travailler le lexique à écouter à l'aide de QR codes Un tout-en-un indispensable ! Un support idéal pour renforcer les notions étudiées en anglais tout au long de l'année scolaire. Les activités proposées accompagnent l'enfant pas à pas dans l'acquisition et le renforcement des connaissances et compétences indispensables à sa progression.