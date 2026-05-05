L'orthopédagogie en pratique

Ce livre est votre boîte à outils pour accompagner les enfants et les adolescents dans les apprentissages de façon plus simple, plus claire... et surtout plus efficace. Il réunit 75 fiches pratiques sur des thèmes comme la charge cognitive, la mémoire de travail, l'autorégulation, la motivation ou encore la mécacognition. Chaque fiche : propose une explication simple du concept ; précise les signaux qui indiquent une difficulté chez l'apprenant ; présente des outils et stratégies à mobiliser à la maison, à l'école ou en établissement spécialisé ; indique les pièges à éviter pour réussir à déployer au mieux une compétence, favoriser l'autonomie ou soutenir le sentiment d'efficacité d'un enfant. Un livre pensé pour les orthopédagogues, les enseignants, les équipes pédagogiques, les éducateurs, les paramédicaux, les parents... et pour tous ceux qui croient que chaque enfant mérite d'avancer et de réussir.