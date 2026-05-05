L'ensemble des items de parasitologie-mycologie du programme pour réussir l'internat en pharmacie. Ce livre en couleurs traite de l'ensemble des items de parasitologie-mycologie du programme de l'internat en pharmacie. Il permet d'aborder sous forme de fiches claires et concises les parasitoses à protozoaires, à helminthes ainsi que les infections fongiques à levures et champignons filamenteux. Chaque item est présenté sur un modèle identique afin de fixer les connaissances de manière durable : - présentation de l'agent pathogène et de son cycle de développement, - physiopathologie, - épidémiologie, - clinique, diagnostic, surveillance, traitement et prévention.