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Parasitologie - Mycologie

Nicolas Valeix, Nicolas Chinea-valeix

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L'ensemble des items de parasitologie-mycologie du programme pour réussir l'internat en pharmacie. Ce livre en couleurs traite de l'ensemble des items de parasitologie-mycologie du programme de l'internat en pharmacie. Il permet d'aborder sous forme de fiches claires et concises les parasitoses à protozoaires, à helminthes ainsi que les infections fongiques à levures et champignons filamenteux. Chaque item est présenté sur un modèle identique afin de fixer les connaissances de manière durable : - présentation de l'agent pathogène et de son cycle de développement, - physiopathologie, - épidémiologie, - clinique, diagnostic, surveillance, traitement et prévention.

Par Nicolas Valeix, Nicolas Chinea-valeix
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Nicolas Valeix, Nicolas Chinea-valeix

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Etudes et pratiques profession

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Parasitologie - Mycologie

Nicolas Valeix, Nicolas Chinea-valeix

Paru le 05/05/2026

264 pages

De Boeck supérieur

25,90 €

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Scannez le code barre 9782807372887
9782807372887
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