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DGSE

Damien Van Puyvelde

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La Direction Générale de la Sécurité Extérieure est sur tous les fronts : ingérence étrangère, terrorisme et criminalité internationale, prolifération des armes de destruction massive, défense des intérêts économiques français. Son budget a doublé en 15 ans et son aura ne cesse de croître depuis que le désormais célèbre "Bureau des légendes" l'a mise en vedette. Pourtant, on connaît encore mal son histoire. A partir de nombreuses sources - rapports officiels, documents déclassifiés, entretiens, mémoires -, Damien Van Puyvelde propose ici une introduction à l'histoire de la DGSE. Organisé en chapitres thématiques, l'ouvrage donne un aperçu des origines, de l'organisation, de la direction, des activités, des partenaires internationaux, mais aussi des représentations, de l'héritage et de l'avenir du service. Aujourd'hui la DGSE est réputée pour ses opérations audacieuses et son influence obscure au sein de l'Etat français et à l'échelle internationale. Des fiascos tels que l'affaire du Rainbow Warrior ont terni sa réputation, mais ces dernières années, le service s'est réformé et a pris ses distances avec son passé mouvementé. Cette recherche novatrice et rigoureuse montre comment la DGSE s'est adaptée avec succès aux exigences de sécurité du XXIe siècle pour faire face à des attentes de plus en plus écrasantes. Cette histoire synthétique et accessible à tous met de côté les fantasmes et spéculations pour offrir une référence fiable, aussi bien aux professionnels qu'au grand public. Damien Van Puyvelde dirige le groupe Intelligence and Security de l'Institute of Security and Global Affairs de l'université de Leyde. Il est chercheur associé à l'IRSEM.

Par Damien Van Puyvelde
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Damien Van Puyvelde

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Espionnage

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DGSE

Damien Van Puyvelde

Paru le 01/04/2026

200 pages

Nouveau monde Editions

20,90 €

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Scannez le code barre 9782380948172
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