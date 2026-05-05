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Objectif La Lune

Christine de Jaeger Lambec

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Après l'exploit des missions Apollo, cinquante ans plus tard, le retour sur la Lune est imminent. Elle pourrait devenir notre premier port spatial, un hub interplanétaire, un laboratoire à ciel ouvert où nous testerions les technologies qui pourraient nous emmener, dans l'avenir, bien au-delà. Des scientifiques, des ingénieurs, des prospecteurs du monde entier imaginent déjà des villes lunaires, une exploitation souterraine et même des ascenseurs spatiaux pour la relier à la Terre ! Destiné à tous ceux qui sont fascinés par l'exploration spatiale, ce petit guide richement illustré et tout en couleur - photos et visions d'artistes - nous invite à repenser la place que nous accordons à notre satellite. Que pouvons-nous y découvrir ? Serons-nous capables d'y vivre un jour ? Attachez vos ceintures, le compte à rebours déjà a commencé !

Par Christine de Jaeger Lambec
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Christine de Jaeger Lambec

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Système solaire

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Objectif La Lune

Christine de Jaeger Lambec

Paru le 05/05/2026

144 pages

De Boeck supérieur

15,90 €

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