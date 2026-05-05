Objectif La Lune

Après l'exploit des missions Apollo, cinquante ans plus tard, le retour sur la Lune est imminent. Elle pourrait devenir notre premier port spatial, un hub interplanétaire, un laboratoire à ciel ouvert où nous testerions les technologies qui pourraient nous emmener, dans l'avenir, bien au-delà. Des scientifiques, des ingénieurs, des prospecteurs du monde entier imaginent déjà des villes lunaires, une exploitation souterraine et même des ascenseurs spatiaux pour la relier à la Terre ! Destiné à tous ceux qui sont fascinés par l'exploration spatiale, ce petit guide richement illustré et tout en couleur - photos et visions d'artistes - nous invite à repenser la place que nous accordons à notre satellite. Que pouvons-nous y découvrir ? Serons-nous capables d'y vivre un jour ? Attachez vos ceintures, le compte à rebours déjà a commencé !