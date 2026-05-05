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Mon enfant s'oppose : comprendre et agir

Marie Costa

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Avec votre enfant les refus s'enchaînent, les tensions montent, chaque demande tourne au bras de fer, chaque "non" déclenche une tempête. On finit par douter, s'épuiser... culpabiliser. Et si l'opposition relevait, non pas du défi, mais d'un mécanisme de défense ? Est-il normal de s'opposer ? Comment réagir ? A quel moment consulter ? Ce livre vous guide pour décrypter le fonctionnement émotionnel et cérébral de votre enfant, sortir des luttes de pouvoir et poser un cadre à la fois ferme et rassurant. Avec des outils concrets, bienveillants et efficaces, vous apprendrez à construire un environnement apaisant, à désamorcer les crises et à retrouver le plaisir d'être ensemble. Pas à pas, vous transformerez ces oppositions en occasions d'apprentissage et de lien. Retrouver le calme, la coopération et la confiance : oui, c'est possible ! Grâce à ce livre, vous apprendrez à : Comprendre les vraies causes de l'opposition ; Réagir sans crier ni culpabiliser ; Poser des limites claires et apaisantes ; Aider votre enfant à réguler ses émotions. Et si l'opposition était un tremplin pour renforcer votre relation parent-enfant ?

Par Marie Costa
Chez Mardaga Editions

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Auteur

Marie Costa

Editeur

Mardaga Editions

Genre

Psychologie de l'enfant

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Mon enfant s'oppose : comprendre et agir

Marie Costa

Paru le 05/05/2026

271 pages

Mardaga Editions

19,90 €

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Scannez le code barre 9782804735739
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