Quiconque a vu une photo récente d'alpinistes faisant la queue pour atteindre le sommet de l'Everest peut imaginer à quoi ressemble la plus haute montagne du monde. Il s'agit d'un paysage extrême où le mauvais temps et l'altitude peuvent être fatals ; d'une destination de loisirs surpeuplée aux allures de déchetterie ; et d'un endroit où les riches exploitent les sherpas locaux tout en alimentant leur fil d'actualité sur les réseaux sociaux pour satisfaire leur ego. Ces clichés ont leur part de vérité, mais ils ne représentent qu'une infime partie de l'histoire. Contrairement à tous les livres publiés à ce jour, Everest, l'entreprise commerciale raconte comment quelques entrepreneurs audacieux ont associé courage et ambition pour hisser des clients jusqu'au sommet de l'Everest et les redescendre en toute sécurité. Jusqu'à la fin des années 1980, une telle chose était considérée comme impossible. En l'espace de quelques années, guider à l'Everest est devenu une industrie florissante. Aujourd'hui, 90 % des personnes présentes sur la montagne sont des clients ou des employés d'expéditions guidées. Truffé de citations issues d'entretiens de première main avec plus d'une centaine d'alpinistes occidentaux et sherpas, de clients, d'écrivains et de cinéastes, Everest, l'entreprise commerciale donne la parole aux diverses personnes qui ont façonné la montagne telle qu'elle est aujourd'hui.