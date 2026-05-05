Charles Darwin autour du monde

Quand une navigation autour du monde inspire une révolution scientifique : Charles Darwin, le voyage du Beagle et la théorie de l'évolution des espèces. Charles Darwin n'a que 23 ans lorsqu'il embarque comme naturaliste sur le HMS Beagle, une frégate transformée en navire d'exploration. Durant près de cinq années, ce naturaliste entreprend un tour du monde au cours duquel il élabore une approche visionnaire du caractère évolutif de la vie. Deux siècles plus tard, ses méthodes d'observation de la nature et ses réflexions sur la liberté de la pensée scientifique sont encore d'une étonnante modernité. Raymond Reding est professeur émérite à l'UCL, membre de l'Académie royale de Médecine de Belgique et de l'Académie nationale de Médecine en France.