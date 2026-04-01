Dans une ambiance de polar américain, une barmaid et un consommateur à l'identité incertaine échangent des informations autour d'un meurtre, celui de Jesus Morales. Une femme, belle et mystérieuse, a été vue en sa compagnie peu de temps auparavant. II était descendu acheter des glaces pour deux, et puis... Récit d'atmosphère plus que d'action, Ice Cream réserve des surprises aux amateurs du genre et préserve jusqu'au bout sa fascinante étrangeté. Au rythme lancinant de deux images par page, cet exercice de style brillantissime a bluffé la presse et le public. Initialement publié en février 2006, ce premier album révélait un nouvel auteur au talent graphique époustouflant. Cette toute nouvelle édition grand format rend leur majesté aux dessins lumineux d'Anthony Pastor.