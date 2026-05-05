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La fiscalité avec Alice... c'est du gâteau !

Françoise Ferré, Fabrice Zarka

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Une approche originale fondée sur le storytelling en suivant étape par étape Alice, une créatrice d'entreprise, pour tout comprendre de la fiscalité avec des vidéos supports et une application de jeux pour smartphones. Une méthode originale, simple et efficace fondée sur le storytelling pour comprendre et maîtriser la fiscalité. Au début de chaque chapitre Alice, une jeune créatrice d'entreprise, se pose une question fiscale. Dans une première partie, l'auteur répond à Alice sur le ton du storytelling en s'appuyant sur des exemples très pratiques. La même question est ensuite traitée de façon plus classique. Des schémas et des visuels sont prévus pour aider le lecteur dans son apprentissage. A la fin de chaque chapitre, un quiz et un exercice sont proposés Cette nouvelle édition mise à jour et augmentée est accompagnée de compléments gratuits : 14 vidéos fournissant des informations essentielles aux TPE et PME et une application de jeux de comptabilité et de S. I. sur smartphones.

Par Françoise Ferré, Fabrice Zarka
Chez Studyrama

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Auteur

Françoise Ferré, Fabrice Zarka

Editeur

Studyrama

Genre

Droit fiscal

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La fiscalité avec Alice... c'est du gâteau !

Françoise Ferré, Fabrice Zarka

Paru le 05/05/2026

184 pages

Studyrama

12,00 €

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Scannez le code barre 9782759060016
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