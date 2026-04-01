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#Roman étranger

L'Impossible roman de l'honorable monsieur K.

Taleb Alrefai

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Un homme d'affaires koweïtien fait à Taleb Alrefai une étrange proposition : écrire un roman dont il serait le personnage principal. L'auteur est décontenancé car l'homme qu'il a en face de lui dégage une aura de puissance et de réussite, ses bureaux sont luxueux, et il est une personnalité publique de premier plan dans l'Emirat. N'a-t-il plus rien à désirer que de devenir un personnage de roman ? Après beaucoup d'hésitations, Taleb finit par accepter l'offre, assortie de conditions financières généreuses, mais il réalise rapidement que l'entreprise n'est pas viable. Son "héros" lui échappe à mesure que les sphères professionnelles et familiales de son existence se brouillent. Nulle oeuvre littéraire, autant que L'Impossible Roman de l'honorable monsieur K. , ne nous plonge dans la société koweïtienne d'aujourd'hui, avec ses antagonismes de classes, de générations et de cultures. Elle porte une réflexion oblique sur le prestige dont jouit encore la littérature, sur sa puissance de suggestion de la réalité, et par conséquent sur la censure politique, mais aussi sociale, qui tente souvent de la faire taire.

Par Taleb Alrefai
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Taleb Alrefai

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature arabe

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L'Impossible roman de l'honorable monsieur K.

Taleb Alrefai trad. Luc Barbulesco

Paru le 01/04/2026

256 pages

Actes Sud Editions

22,80 €

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