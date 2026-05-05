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Gardien de la paix QCM de culture générale

Marc Dalens

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Cet ouvrage accompagne les candidats aux concours de gardien de la paix (externe et internes) dans leur préparation à l'épreuve de questionnaire à choix multiples (QCM)de culture générale. Outil pratique, il aide à mieux appréhender l'épreuve et à réviser les connaissances indispensables grâce à 12 fichesthématiques. A travers 10 sujets inédits et 8 sujets d'annales, il offre un entraînement complet portant sur l'ensemble des notions étudiées. Les corrigés, accompagnés d'explications et de réponses détaillées, permettent de progresser efficacement et d'en apprendre plus. LES THEMES - Le cadre institutionnel et politique français - Les valeurs et symboles républicains de la France prévus par la Constitution - Les institutions judiciaires - L'Union européenne - Les grandes périodes de l'histoire de France - Des rappels de géographie

Par Marc Dalens
Chez Studyrama

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Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Gardien de la paix QCM de culture générale

Marc Dalens

Paru le 05/05/2026

265 pages

Studyrama

13,50 €

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