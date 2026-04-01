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#Roman étranger

Le plus petit désastre qu'on puisse imaginer

François Smith

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Gustav van Aardt est médecin dans un petit bourg du centre de l'Afrique du Sud. Un jour, cet homme solitaire - sa femme l'a quitté, son fils est loin - diagnostique une piqûre de tique chez un patient déposé inconscient à son cabinet. Dans l'image du corps infecté de ce policier se cristallise l'expression de l'esprit contaminé du praticien qui, sous l'emprise d'une paranoïa délirante, se livre à trois jours de recherches erratiques à travers une ville troublée, afin de cerner la personnalité de son malade. Dans ce récit enfiévré au charme hypnotique, et au style introspectif et visuel, souvent comparé au cinéma d'auteur européen, se dessine en filigrane la tourmente d'une communauté afrikaans en quête de nouveaux repères dans un monde post-apartheid.

Par François Smith
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

François Smith

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature sud-africaine

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Le plus petit désastre qu'on puisse imaginer

François Smith trad. Pierre-Marie Finkelstein

Paru le 01/04/2026

368 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

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Scannez le code barre 9782330219246
9782330219246
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