Le plus petit désastre qu'on puisse imaginer

Gustav van Aardt est médecin dans un petit bourg du centre de l'Afrique du Sud. Un jour, cet homme solitaire - sa femme l'a quitté, son fils est loin - diagnostique une piqûre de tique chez un patient déposé inconscient à son cabinet. Dans l'image du corps infecté de ce policier se cristallise l'expression de l'esprit contaminé du praticien qui, sous l'emprise d'une paranoïa délirante, se livre à trois jours de recherches erratiques à travers une ville troublée, afin de cerner la personnalité de son malade. Dans ce récit enfiévré au charme hypnotique, et au style introspectif et visuel, souvent comparé au cinéma d'auteur européen, se dessine en filigrane la tourmente d'une communauté afrikaans en quête de nouveaux repères dans un monde post-apartheid.