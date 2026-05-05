La variété des émotions

Qu'ont en commun nos différentes émotions, et qu'est-ce qui les distingue ? Pour répondre à cette question, Stéphane Lemaire et Samuel Lepine ont demandé à quatorze philosophes des émotions de présenter une émotion particulière ou une famille d'émotions dont ils sont spécialistes. Chaque chapitre cherche ainsi à caractériser, identifier et comprendre une émotion, ou une famille d'émotions, tout en s'appuyant sur la psychologie cognitive, la psychologie sociale, ou encore des hypothèses liées à la théorie de l'évolution. Si la philosophie des émotions a connu d'abondantes publications au cours des dernières décennies, celles-ci ont bien souvent adoptée une perspective généraliste, en présupposant que ce qui est vrai d'une émotion l'est des autres. Cet ouvrage, inversement, se focalise sur la particularité de chaque émotion et fait le pari qu'en procédant ainsi, il sera aussi en mesure d'enrichir considérablement notre connaissance des phénomènes affectifs et les théories philosophiques à leur sujet. Ce faisant, il offre un tableau complet de la philosophie des émotions, et plus généralement des états affectifs.