Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La variété des émotions

Samuel Lepine, Stéphane Lemaire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qu'ont en commun nos différentes émotions, et qu'est-ce qui les distingue ? Pour répondre à cette question, Stéphane Lemaire et Samuel Lepine ont demandé à quatorze philosophes des émotions de présenter une émotion particulière ou une famille d'émotions dont ils sont spécialistes. Chaque chapitre cherche ainsi à caractériser, identifier et comprendre une émotion, ou une famille d'émotions, tout en s'appuyant sur la psychologie cognitive, la psychologie sociale, ou encore des hypothèses liées à la théorie de l'évolution. Si la philosophie des émotions a connu d'abondantes publications au cours des dernières décennies, celles-ci ont bien souvent adoptée une perspective généraliste, en présupposant que ce qui est vrai d'une émotion l'est des autres. Cet ouvrage, inversement, se focalise sur la particularité de chaque émotion et fait le pari qu'en procédant ainsi, il sera aussi en mesure d'enrichir considérablement notre connaissance des phénomènes affectifs et les théories philosophiques à leur sujet. Ce faisant, il offre un tableau complet de la philosophie des émotions, et plus généralement des états affectifs.

Par Samuel Lepine, Stéphane Lemaire
Chez Eliott éditions

|

Auteur

Samuel Lepine, Stéphane Lemaire

Editeur

Eliott éditions

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La variété des émotions par Samuel Lepine, Stéphane Lemaire

Commenter ce livre

 

La variété des émotions

Samuel Lepine, Stéphane Lemaire

Paru le 05/05/2026

368 pages

Eliott éditions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493117779
9782493117779
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.