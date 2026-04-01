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Le Somnambule

Lars Kepler

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Une nuit d'hiver, la police reçoit un appel. Un cambriolage est signalé dans un camping désert aux abords de Stockholm. A l'intérieur d'une caravane, ils découvrent l'indicible : un bain de sang, une hache, un corps réduit en morceaux... et, dans la pièce voisine, un adolescent endormi, un bras sectionné en guise d'oreiller. Le garçon s'appelle Hugo Sand. Il a dix-sept ans. Il souffre d'un trouble du sommeil rare - un somnambulisme qui se déclenche au coeur de ses pires cauchemars. Au réveil, il ne se souvient de rien. Coupable ou simple témoin ? L'inspecteur Joona Linna doit faire appel à son ami hypnotiseur, Erik Maria Bark, pour chercher la vérité enfouie dans les méandres de ces terreurs nocturnes. Mais la nuit, elle, n'oublie rien, et réclame son dû. Thriller de l'ombre et du vertige, "Le Somnambule" explore la frontière mouvante entre rêve et souvenir, déni et innocence.

Par Lars Kepler
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Lars Kepler

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

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Le Somnambule

Lars Kepler trad. Marianne Ségol-Samoy, Marianne Ségol

Paru le 01/04/2026

512 pages

Actes Sud Editions

24,50 €

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Scannez le code barre 9782330218348
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