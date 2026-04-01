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Le Nid du coucou

Camilla Läckberg

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Sur sa petite île privée au large de Fjällbacka, le couple Bauer fête ses noces d'or, entouré de ses proches. Henning Bauer est l'un des plus célèbres écrivains suédois et l'académie Nobel est sur le point de consacrer son immense talent. Mais la légitimité de cette reconnaissance est remise en question lorsque l'un de leurs amis, un photographe renommé qui s'apprêtait à dévoiler une oeuvre intitulée Culpabilité, est assassiné. D'autant que le lendemain, c'est au tour du fils Bauer et de ses deux garçons d'être tués dans leur sommeil. Tandis que l'enquête de Patrik Hedström et ses collègues piétine, Erica Falck se plonge dans un cold case qui l'intrigue : la mort d'une personne trans à Stockholm dans les années 1980. Elle comprend peu à peu que le passé n'en a pas fini d'étendre ses ombres sur le présent...

Par Camilla Läckberg
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Camilla Läckberg

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

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Le Nid du coucou

Camilla Läckberg trad. Susanne Juul, Andreas Saint Bonnet

Paru le 01/04/2026

496 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

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Scannez le code barre 9782330218102
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