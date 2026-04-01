L'Honorable Collectionneur

Depuis que ses parents ont divorcé, Jimmy trompe la tristesse et la solitude en collectionnant les flippos, des vignettes qu'il trouve dans les paquets de chips. Quand Tristan, un réfugié kosovar, arrive dans sa classe, Jimmy, excellent élève, est chargé de l'aider. Les deux garçons deviennent très amis, mais bientôt la famille de Tristan est menacée d'expulsion. Heureusement, il a un plan... Diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires en langue néerlandaise, le nouveau texte de Lize Spit est un roman puissant sur l'amitié et l'immigration. Un véritable coup de poing narratif.