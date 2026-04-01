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#Roman francophone

L'Honorable Collectionneur

Lize Spit

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Depuis que ses parents ont divorcé, Jimmy trompe la tristesse et la solitude en collectionnant les flippos, des vignettes qu'il trouve dans les paquets de chips. Quand Tristan, un réfugié kosovar, arrive dans sa classe, Jimmy, excellent élève, est chargé de l'aider. Les deux garçons deviennent très amis, mais bientôt la famille de Tristan est menacée d'expulsion. Heureusement, il a un plan... Diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires en langue néerlandaise, le nouveau texte de Lize Spit est un roman puissant sur l'amitié et l'immigration. Un véritable coup de poing narratif.

Par Lize Spit
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Lize Spit

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature néerlandaise

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L'Honorable Collectionneur

Lize Spit trad. Emmanuelle Tardif

Paru le 01/04/2026

144 pages

Actes Sud Editions

7,40 €

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Scannez le code barre 9782330218065
9782330218065
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