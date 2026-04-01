Depuis leur première rencontre lorsqu'ils étaient enfants, Rut et Gorm n'ont jamais cessé de penser l'un à l'autre. Mais ce n'est qu'à l'âge adulte, après des mariages ratés et de nouveaux départs, qu'ils se rencontrent vraiment. Leur désir de vivre une histoire d'amour authentique est mis à l'épreuve par les conditions de vie nordiques et le pragmatisme défaitiste qui l'emporte si souvent sur les rêves. Dans ce magnifique roman, Wassmo explore une nouvelle fois certains des thèmes qui ont marqué son oeuvre : la rébellion décisive contre ce que la vie nous impose, et le prix à payer, pour soi-même et pour les autres. Mais avant tout, c'est une mise en abyme de ce besoin brûlant de trouver la personne que vous pouvez appeler "mon autre".