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#Essais

Le désir sexuel

Sébastien Landry

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Désir et sexualité sont profondément liés et sont présents à tous les stades de la vie. Pourtant, il arrive que le vieillissement, la maladie ou une mauvaise hygiène de vie aient un impact négatif sur notre capacité à désirer. On ne le dit pas assez, mais le désir s'entretient ! Pour mieux vivre sa sexualité, il est important de se connaître, d'être à l'écoute de son corps et de communiquer avec son partenaire. Ce livre fait le point sur ce qu'est réellement le désir - physiquement et psychologiquement. Mais il s'attache aussi à détailler les différentes origines d'une baisse de la libido : troubles organiques, bouleversements hormonaux, sédentarité, construction d'une famille, dépression... et évoque l'hypersexualité et l'asexualité, deux notions souvent liées au désir. Il donne des conseils pratiques pour améliorer sa vie sexuelle, en respectant son rythme et celui de son partenaire : revoir son hygiène de vie, travailler son imaginaire, renouer avec le plaisir... Et surtout, se laisser le temps de retrouver la flamme !

Par Sébastien Landry
Chez In press

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Auteur

Sébastien Landry

Editeur

In press

Genre

Sexualité

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Le désir sexuel

Sébastien Landry

Paru le 05/05/2026

159 pages

In press

13,90 €

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Scannez le code barre 9782386426896
9782386426896
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