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#Album jeunesse

Baveux anniversaire, Icare !

Vincent Guigue, Charlotte Lemaire

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Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Icare, l'escargot. Ses amis Suzie et Nono lui ont préparé une belle surprise, voyage en salade volante et goûter de fête ! Voici un album d'anniversaire baveusement original, rigolade garantie ! Un album où l'on goûte autant les jeux de mots que les couleurs de la nature. Des illustrations charnues aux couleurs végétales peintes par Charlotte Lemaire (sélection Pépites de l'album 2025), sur le texte sonnant du poète-musicien Vincent Guigue. Un régal à hauteur d'escargot avec aussi, à la fin du livre, un QR code vers la chanson Baveux anniversaire !

Par Vincent Guigue, Charlotte Lemaire
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Vincent Guigue, Charlotte Lemaire

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Baveux anniversaire, Icare !

Vincent Guigue, Charlotte Lemaire

Paru le 01/04/2026

32 pages

Actes Sud Editions

15,50 €

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Scannez le code barre 9782330217655
9782330217655
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