Baveux anniversaire, Icare !

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Icare, l'escargot. Ses amis Suzie et Nono lui ont préparé une belle surprise, voyage en salade volante et goûter de fête ! Voici un album d'anniversaire baveusement original, rigolade garantie ! Un album où l'on goûte autant les jeux de mots que les couleurs de la nature. Des illustrations charnues aux couleurs végétales peintes par Charlotte Lemaire (sélection Pépites de l'album 2025), sur le texte sonnant du poète-musicien Vincent Guigue. Un régal à hauteur d'escargot avec aussi, à la fin du livre, un QR code vers la chanson Baveux anniversaire !