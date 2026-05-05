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Les âmes groupes

Sidney Tegbo

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"Il y a des rencontres qui changent une vie et, pour moi, ce fut celle avec les âmes groupes". Depuis des siècles, la spiritualité nous enseigne que l'évolution de l'âme passe par son individualisation. Mais les révélations contenues dans ce livre viennent bouleverser ces fondations. Alors qu'il était en état de conscience amplifié, Sidney Tegbo est entré en contact avec une intelligence multidimensionnelle fascinante : l'âme groupe. Et si nous n'étions pas seulement une conscience individuelle... mais l'expression d'une intelligence collective bien plus vaste ? A travers son parcours hors du commun - de l'Afrique aux sommets sacrés de l'Himalaya, des mystères de l'Egypte jusqu'au coeur de la forêt amazonienne - l'auteur nous ouvre les portes des 22 âmes groupes. Découvrez comment ces consciences collectives influencent tous les règnes du vivant, du minéral à l'humain. Apprenez à identifier les âmes groupes auxquelles vous êtes profondément relié et explorez comment cette connexion peut décupler votre intuition, vos capacités et votre évolution personnelle. "Sidney Tegbo nous ouvre des portes dont nous ne soupçonnions pas encore l'existence". "S'affranchir des limites, pousser notre conscience au-delà du connu, tel est l'objectif audacieux de l'auteur". 13 AUDIOS INCLUS SIDNEY TEGBO est un canal multidimensionnel, conférencier et présentateur sur la chaîne Rayonnance TV, où il anime de nombreuses émissions axées sur la spiritualité et les changements de paradigme. Il est également le créateur de la chaîne YouTube "Fréquence Humanité" , qui explore la sagesse des peuples premiers et la conscience du corps.

Par Sidney Tegbo
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Sidney Tegbo

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Esotérisme

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Les âmes groupes

Sidney Tegbo

Paru le 21/05/2026

260 pages

Leduc.s éditions

22,00 €

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