A la recherche d'un livre pour voyager, découvrir ou réfléchir ? Envie de frissonner, de rire ou de rêver ? Pour un après-midi à la plage, une soirée au coin du feu ou un café en terrasse... Le Guide pour les amoureux des livres vous propose 350 coups de coeur, soigneusement rassemblés par Kube à partir des conseils de libraires passionnés. Pensé comme un carnet de lecture inédit, à la fois guide et outil du quotidien, il vous permettra de découvrir de nouveaux titres et d'y consigner toutes vos lectures. Vous y trouverez notamment : des fiches de lecture à remplir ; des conseils de libraires par ambiance, par saison, par émotion ou encore par destination ; des espaces dédiés à votre Wishlist, aux livres prêtés et aux citations à retenir. Avec ses rubriques claires, ses pages à compléter et ses défis ludiques, ce carnet deviendra un compagnon de lecture à faire vivre et à s'approprier, au fil des saisons.