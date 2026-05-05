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Guide pour les amoureux des livres

Charleston, Xxx

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A la recherche d'un livre pour voyager, découvrir ou réfléchir ? Envie de frissonner, de rire ou de rêver ? Pour un après-midi à la plage, une soirée au coin du feu ou un café en terrasse... Le Guide pour les amoureux des livres vous propose 350 coups de coeur, soigneusement rassemblés par Kube à partir des conseils de libraires passionnés. Pensé comme un carnet de lecture inédit, à la fois guide et outil du quotidien, il vous permettra de découvrir de nouveaux titres et d'y consigner toutes vos lectures. Vous y trouverez notamment : des fiches de lecture à remplir ; des conseils de libraires par ambiance, par saison, par émotion ou encore par destination ; des espaces dédiés à votre Wishlist, aux livres prêtés et aux citations à retenir. Avec ses rubriques claires, ses pages à compléter et ses défis ludiques, ce carnet deviendra un compagnon de lecture à faire vivre et à s'approprier, au fil des saisons.

Par Charleston, Xxx
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Charleston, Xxx

Editeur

Charleston éditions

Genre

Critique

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Guide pour les amoureux des livres

Charleston, Xxx

Paru le 05/05/2026

128 pages

Charleston éditions

13,90 €

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