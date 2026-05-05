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#Roman francophone

L’espoir de Sophia

Corina Bomann

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Berlin, 1926. A seulement 20 ans, Sophia Krohn voit sa vie s'effondrer. Brillante étudiante en chimie, elle rêvait de reprendre la droguerie familiale et d'y vendre ses propres produits de beauté, mais lorsqu'elle tombe enceinte, son père la met à la porte. Anéantie, Sophia décide de tenter sa chance à Paris. Malgré sa modeste situation, elle continue de croire en son rêve et fabrique des crèmes dans la petite cuisine de sa pension parisienne. Jusqu'au jour où elle rencontre la grande Helena Rubinstein, qui lui propose un poste à deux conditions : la suivre à New York et s'abstenir de se marier pendant les dix prochaines années... Une saga fascinante dans l'univers des cosmétiques de luxe à Berlin, Paris et New York portée par une héroïne libre et attachante, qui souhaite construire sa vie comme elle l'entend, loin des carcans imposés par son sexe. "Superbement documenté et captivant ! " Für Sie Corina Bomann vit dans la campagne allemande, où elle peut écrire en toute tranquillité. Romancière à succès, elle est l'autrice de nombreux ouvrages qui sont fréquemment dans les listes des best-sellers du monde entier et qui se sont vendus à plus de deux millions d'exemplaires. Traduit de l'allemand par Corinna Gepner

Par Corina Bomann
Chez Charleston éditions

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Auteur

Corina Bomann

Editeur

Charleston éditions

Genre

XXe siècle

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L’espoir de Sophia

Corina Bomann trad. Corinna Gepner

Paru le 05/05/2026

530 pages

Charleston éditions

9,90 €

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