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La Question palestinienne

Xavier Guignard, Dima Alsajdeya

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Des accords d'Oslo à la destruction de Gaza, la question palestinienne a changé de nature sans jamais être résolue. A l'illusion d'une souveraineté se sont ajoutés l'expansion continue des colonies, l'annexion des territoires, l'enlisement des négociations et la marginalisation du droit international. De soulèvements en guerres, de négociations avortées à la normalisation régionale, la Palestine est devenue le théâtre d'une suite de crises locales, régionales et internationales, dont les effets ne cessent de s'accumuler. Cet ouvrage propose de faire le point sur les enjeux contemporains de la question palestinienne, de l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza au statut de Jérusalem, du problème des frontières aux déplacements forcés de populations, et d'interroger l'impasse de la solution à deux Etats.

Par Xavier Guignard, Dima Alsajdeya
Chez J'ai lu

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Auteur

Xavier Guignard, Dima Alsajdeya

Editeur

J'ai lu

Genre

Palestine

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La Question palestinienne

Xavier Guignard, Dima Alsajdeya

Paru le 01/04/2026

112 pages

J'ai lu

5,00 €

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Scannez le code barre 9782290415337
9782290415337
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