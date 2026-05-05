Renaître et sacrifier

Pour le meilleur et pour le pire, dans la vérité comme dans le mensonge, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les noces de Giorda se sont achevées dans les flammes et les cendres. Contrainte de fuir la capitale, sa position de reine ne tient désormais plus qu'à un fil : celui de la vie du souverain. Loin de la cour, ses ennemis affûtent leurs armes. Tiraillé entre rivalités politiques et complots religieux, Aron pourrait tout aussi bien remporter une couronne que périr le glaive à la main. Qu'importe si la peste ravage les duchés de l'ouest : l'orage gronde, prêt à balayer le royaume d'un vent de révolte plus mortel encore.