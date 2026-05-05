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Renaître et sacrifier

Olivia Gometz

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Pour le meilleur et pour le pire, dans la vérité comme dans le mensonge, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les noces de Giorda se sont achevées dans les flammes et les cendres. Contrainte de fuir la capitale, sa position de reine ne tient désormais plus qu'à un fil : celui de la vie du souverain. Loin de la cour, ses ennemis affûtent leurs armes. Tiraillé entre rivalités politiques et complots religieux, Aron pourrait tout aussi bien remporter une couronne que périr le glaive à la main. Qu'importe si la peste ravage les duchés de l'ouest : l'orage gronde, prêt à balayer le royaume d'un vent de révolte plus mortel encore.

Par Olivia Gometz
Chez Plume Blanche

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Auteur

Olivia Gometz

Editeur

Plume Blanche

Genre

Fantasy

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Renaître et sacrifier

Olivia Gometz

Paru le 05/05/2026

348 pages

Plume Blanche

20,00 €

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