Adversaires au grand coeur ; Le héros de Sandpiper Island

Adversaires au grand coeur, Amy Ruttan Pour sauver son hôpital, le Dr Kiera Brown est prête à tout. Et même à affronter le Dr Henry Baker, fraîchement débarqué de Los Angeles pour transformer l'Aspen Grace Memorial en établissement médical privé de haut standing. Seul problème : alors qu'elle voudrait haïr son adversaire, elle est forcée d'admettre que c'est un excellent médecin qui, sous des dehors austères, pourrait même cacher un grand coeur... Le héros de Sandpiper Island, Marion Lennox Si Hugh Duncan s'est installé à Sandpiper, une réserve naturelle au large de Sydney, c'est pour y trouver la sérénité dont il a tant besoin - seul. Hélas, depuis que les habitants de la petite île perdue ont découvert qu'il est médecin, on se précipite chez lui sans arrêt. Ce soir-là, c'est une inconnue qui fait appel à lui. Agacé mais incapable de refuser son aide à une femme en détresse, il vole à son secours... Romans réédités