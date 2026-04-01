Son patron interdit ; Scandaleuse intimité

Son patron interdit, Joanne Rock A l'instant où Sable voit entrer Roman Zayn, son patron, dans l'atelier de haute couture où elle travaille, elle se sent fondre. Le temps d'une nuit, elle décide d'oublier que cet homme lui est interdit... Mais bientôt elle découvre que ce moment d'égarement a eu des conséquences qui pourraient mettre en péril son métier de rêve... et son coeur ! Scandaleuse intimité, Nadine Gonzalez Venue se détendre au luxueux Sand Castle de Miami, Nina déchante : sa suite a été attribuée à l'acteur Julian Knight ! Ils n'ont pas le choix, ils doivent partager les lieux, qui comportent plusieurs chambres. Mais cette intimité inattendue les rapproche dangereusement, et la presse ne tarde pas à s'en mêler. Inquiète, Nina redoute alors de devoir renoncer à cette relation, aussi fabuleuse que teintée de scandale... Romans réédités