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#Roman francophone

Son patron interdit ; Scandaleuse intimité

Joanne Rock, Nadine Gonzalez

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Son patron interdit, Joanne Rock A l'instant où Sable voit entrer Roman Zayn, son patron, dans l'atelier de haute couture où elle travaille, elle se sent fondre. Le temps d'une nuit, elle décide d'oublier que cet homme lui est interdit... Mais bientôt elle découvre que ce moment d'égarement a eu des conséquences qui pourraient mettre en péril son métier de rêve... et son coeur ! Scandaleuse intimité, Nadine Gonzalez Venue se détendre au luxueux Sand Castle de Miami, Nina déchante : sa suite a été attribuée à l'acteur Julian Knight ! Ils n'ont pas le choix, ils doivent partager les lieux, qui comportent plusieurs chambres. Mais cette intimité inattendue les rapproche dangereusement, et la presse ne tarde pas à s'en mêler. Inquiète, Nina redoute alors de devoir renoncer à cette relation, aussi fabuleuse que teintée de scandale... Romans réédités

Par Joanne Rock, Nadine Gonzalez
Chez Harlequin

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Auteur

Joanne Rock, Nadine Gonzalez

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Son patron interdit ; Scandaleuse intimité

Joanne Rock, Nadine Gonzalez

Paru le 01/04/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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Scannez le code barre 9782280526326
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