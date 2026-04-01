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Un bonheur si réel ; Retrouvailles au paradis ; Pour te retrouver

Deanne Anders, Alison Roberts, Charlotte Hawkes

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Un bonheur si réel, Deanne Anders Après que le Dr Zachary Morales a accepté d'être son cavalier à un mariage, Lori est déterminée à lui rendre la pareille. Alors, quand il lui demande de prolonger leur "relation" pour l'aider à récupérer la garde de son fils adoré, Lori se fait volontiers passer pour la future Mme Morales. Or, si elle est d'abord certaine que cette comédie sera un jeu d'enfant, elle comprend vite qu'il serait tentant de confondre réalité et fiction... Retrouvailles au paradis, Alison Roberts Engagée comme médecin bénévole sur Reki Island, un paradis proche des Fidji, Maya est ravie de pouvoir être utile aux enfants malades accueillis au camp de vacances local. Mais elle déchante en découvrant parmi les autres volontaires... Eli Peters ! Dix ans plus tôt, ce dernier lui a brisé le coeur. Or, alors qu'elle aimerait pouvoir garder ses distances avec lui, tous deux vont devoir collaborer pour le bien de leurs petits patients... + 1 roman gratuit dans ce livre : Pour te retrouver, Charlotte Hawkes - réédité

Par Deanne Anders, Alison Roberts, Charlotte Hawkes
Chez Harlequin

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Auteur

Deanne Anders, Alison Roberts, Charlotte Hawkes

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un bonheur si réel ; Retrouvailles au paradis ; Pour te retrouver

Deanne Anders, Alison Roberts, Charlotte Hawkes

Paru le 01/04/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

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